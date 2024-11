Meteo Vercelli, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Vercelli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’85%. La mattina porterà cieli sereni e temperature in lieve aumento, raggiungendo i 18°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da ovest.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno cieli sereni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e l’umidità si attesterà intorno al 59%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 2,1 km/h. La sera si presenterà con cieli sereni, e le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,6°C a fine giornata. Anche in questo frangente, i venti saranno deboli, contribuendo a mantenere una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Vercelli suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità potrebbe rimanere elevata, specialmente durante le ore notturne. Pertanto, chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto potrà approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 4.3 ONO max 4.8 Maestrale 85 % 1023 hPa 5 cielo sereno +11.5° perc. +10.9° Assenti 4.1 ONO max 4.7 Maestrale 84 % 1022 hPa 8 cielo sereno +13.4° perc. +12.7° Assenti 2.4 O max 3.5 Ponente 75 % 1023 hPa 11 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 1.9 SSO max 2.5 Libeccio 63 % 1023 hPa 14 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 1 SSE max 1.4 Scirocco 59 % 1022 hPa 17 poche nuvole +15° perc. +14.5° Assenti 2.1 NE max 2.9 Grecale 73 % 1023 hPa 20 cielo sereno +13.7° perc. +13.1° Assenti 4.8 N max 4.8 Tramontana 79 % 1025 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 5.3 NNO max 5.6 Maestrale 80 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:08

