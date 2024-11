Meteo Vittoria, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Vittoria indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15°C e i 19°C. La presenza di nuvole sarà costante, con possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno deboli, provenienti principalmente da est, con una velocità che non supererà i 10 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 78%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 8 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, l’umidità si manterrà alta, attorno al 57%, e non si prevedono piogge significative. I venti saranno moderati, con una velocità che varierà tra i 5 e i 9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. A partire dalle 15:00, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa e si registrerà la possibilità di pioggia leggera, con un accumulo previsto di 0.13 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 66%. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una velocità simile a quella della mattina.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature in calo fino a 15°C. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con un’altra possibilità di pioggia leggera intorno alle 22:00. L’umidità si attesterà attorno al 74%, e i venti rimarranno leggeri, contribuendo a un’atmosfera fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vittoria mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una continua presenza di nuvole. Si prevede che la pioggia leggera di Domenica possa continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessario un monitoraggio attento delle condizioni meteo. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno considerare di portare con sé un ombrello, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 8.1 ENE max 8.4 Grecale 77 % 1020 hPa 5 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 9.3 ENE max 9.8 Grecale 78 % 1019 hPa 8 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° prob. 18 % 5.3 E max 7.7 Levante 66 % 1020 hPa 11 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° prob. 21 % 6.5 SE max 8.3 Scirocco 58 % 1018 hPa 14 cielo coperto +18.9° perc. +18.4° prob. 1 % 7.8 SSE max 9 Scirocco 59 % 1017 hPa 17 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° prob. 4 % 10.6 E max 16.3 Levante 68 % 1018 hPa 20 cielo coperto +16° perc. +15.5° prob. 27 % 8.6 E max 10.7 Levante 73 % 1018 hPa 23 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 27 % 8.1 E max 10.2 Levante 78 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.