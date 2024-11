Meteo Vittoria, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Vittoria si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando attorno all’88%, ma senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 4%. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 9 km/h e i 20 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi sui 18°C verso le 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo continueranno a essere ideali per attività all’aperto. La brezza si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h, ma senza creare disagi. L’umidità si manterrà attorno al 74%, garantendo un clima secco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 15°C. Anche in questo momento della giornata, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendo una leggera frescura. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il clima rimanga stabile, con poche variazioni significative. Pertanto, sarà un’ottima opportunità per approfittare di attività all’aperto e godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 7.3 ONO max 11.3 Maestrale 87 % 1017 hPa 5 cielo sereno +14° perc. +13.7° Assenti 8.7 ONO max 14.6 Maestrale 89 % 1017 hPa 8 cielo sereno +16.7° perc. +16.3° Assenti 13.1 ONO max 25.3 Maestrale 73 % 1018 hPa 11 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 18.9 O max 25.9 Ponente 60 % 1017 hPa 14 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 21.2 O max 26 Ponente 67 % 1016 hPa 17 cielo sereno +16.7° perc. +16.5° Assenti 17.7 O max 30.3 Ponente 82 % 1017 hPa 20 cielo sereno +15.8° perc. +15.7° Assenti 14.6 ONO max 25.3 Maestrale 86 % 1018 hPa 23 cielo sereno +15.2° perc. +15.2° Assenti 11.1 ONO max 19.4 Maestrale 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:48

