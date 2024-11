Milan, Alvaro Morata trasportato in ospedale: cosa è successo nel corso dell’allenamento

MeteoWeb

Questa mattina, durante una sessione di allenamento, l’attaccante del Milan Alvaro Morata ha subito un forte trauma cranico in seguito a uno scontro di gioco con il difensore Pavlovic. Dopo l’incidente, lo spagnolo è stato prontamente trasportato in ospedale, dove è stata effettuata una risonanza magnetica. Fortunatamente, i risultati hanno escluso danni significativi. “Ora Alvaro sta meglio e rimarrà in ospedale per essere monitorato, come da prassi in questi casi”, ha comunicato la società. Il calciatore non potrà prendere parte alla partita di campionato contro il Cagliari.

Cos’è un trauma cranico?

Il trauma cranico è una lesione alla testa che può coinvolgere il cranio, il cervello e i tessuti circostanti. Si verifica quando un impatto o una forza esterna colpisce la testa, causando una lesione che può variare da lieve a grave. Nei casi lievi, il trauma cranico può provocare sintomi temporanei, come mal di testa, vertigini e confusione; in situazioni più gravi, può comportare danni cerebrali permanenti o mettere a rischio la vita.

Tipologie di trauma cranico

I traumi cranici possono essere classificati in due principali categorie:

Trauma cranico chiuso: quando la testa subisce un forte impatto ma non ci sono ferite aperte. È il caso più comune negli sport di contatto e può causare commozioni cerebrali.

quando la testa subisce un forte impatto ma non ci sono ferite aperte. È il caso più comune negli sport di contatto e può causare commozioni cerebrali. Trauma cranico aperto: si verifica quando un oggetto perfora il cranio e danneggia il cervello, richiedendo interventi medici immediati.

Sintomi e Diagnosi

Tra i sintomi più comuni di un trauma cranico troviamo:

Mal di testa e vertigini

Perdita di memoria temporanea

Confusione o disorientamento

Nausea e, talvolta, vomito

Per valutare la gravità del trauma, i medici spesso effettuano una risonanza magnetica o una tomografia computerizzata (TC) per escludere danni strutturali, come emorragie interne.

Monitoraggio e protocollo post-infortunio

In seguito a un trauma cranico, come quello di Morata, è consuetudine monitorare il paziente per un periodo di tempo, anche se la risonanza è negativa. Questo permette di rilevare eventuali sintomi tardivi e di assicurarsi che il cervello si sia ristabilito completamente. Per Alvaro Morata, come per molti atleti che subiscono un trauma cranico, il recupero prevede riposo e monitoraggio prima di poter rientrare in attività sportive.

