Milano avvolta nella prima nebbia d’autunno: temperature in calo e ritorno alla “scighera” | FOTO

Questa sera, Milano è immersa in una fitta coltre di nebbia, la prima di questa stagione autunnale, che rende l’atmosfera tipicamente meneghina. Le temperature si sono abbassate rispetto ai giorni precedenti: in centro storico il termometro segna 9°C, mentre nelle periferie si arriva a 8°C. È un ritorno a un clima freddo e umido che a Milano non si registrava dalla primavera scorsa.

La “scighera” meneghina, come è chiamata in dialetto la nebbia, evoca un’immagine quasi nostalgica della città, con scenari che richiamano alla memoria gli anni in cui questa densa coltre grigia era parte integrante delle giornate invernali milanesi. La nebbia contribuisce a dare un senso di sospensione, oscurando le luci della città e attenuando i rumori, per un effetto che oggi è meno comune a causa dei cambiamenti climatici e delle dinamiche atmosferiche moderne.

Secondo il Corriere della Sera, negli ultimi anni Milano ha visto un aumento della frequenza di giorni nebbiosi, sebbene il fenomeno non sia così regolare come un tempo. Questa nebbia, tuttavia, dovrebbe persistere solo per un breve periodo, in attesa di un cambio di condizioni meteorologiche che porterà venti e piogge nei prossimi giorni. Per stasera, Milano si gode l’atmosfera avvolgente e un po’ malinconica della sua tipica nebbia autunnale.

