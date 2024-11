La missione Harmony dell’ESA si affiderà agli strumenti a infrarossi di ABB

MeteoWeb

ABB è stata selezionata dall’azienda spaziale e tecnologica tedesca OHB System AG per sviluppare e costruire la strumentazione a infrarossi termici destinata a essere trasportata con i satelliti Earth Explorer Harmony dell’Agenzia spaziale europea (ESA), il cui lancio è previsto per il 2029. ABB equipaggerà i due satelliti con strumenti multispettrali a infrarossi termici in grado di misurare un’ampia gamma di parametri ambientali, tra cui la temperatura della superficie del mare, la posizione delle nuvole e il loro movimento. I dettagli finanziari non sono stati divulgati.

Lo strumento TIR multiview di ABB consentirà all’ESA di misurare la posizione e il movimento delle nuvole garantendo la precisione radiometrica dallo spazio, ovvero l’accuratezza della misurazione della temperatura ottenuta da sistemi a infrarossi rispetto a quella della temperatura superficiale effettiva (tanto per le nuvole che per i mari). I dati raccolti dalla missione contribuiranno al progresso della climatologia e aiuteranno a comprendere e prevedere fenomeni meteorologici estremi, come gli uragani. Inoltre, per quanto riguarda la terraferma, Harmony fornirà informazioni per stimare piccoli spostamenti nella forma della superficie terrestre, come quelli che causano e risultano da terremoti e attività vulcanica, contribuendo così alla valutazione dei rischi geologici nelle aree geologicamente attive.

“Harmony è pronta a migliorare ulteriormente la comprensione del funzionamento del nostro pianeta fornendo dati preziosi che contribuiranno alla scienza dei sistemi terrestri e alla ricerca sul clima“, ha affermato Florence Hélière, responsabile del progetto Harmony presso l’Agenzia spaziale europea. “La competenza e l’impegno dei nostri partner industriali sono inestimabili per la missione Harmony. Ci aiutano a rispettare i tempi della missione e a far progredire la conoscenza scientifica“.

“Abbiamo scelto ABB per questa missione di alto livello per la sua comprovata competenza nelle tecnologie dei sensori a infrarossi“, ha affermato Agustina Alvarez Toledo, Harmony Project Manager presso OHB System AG. “Collaboriamo in diversi programmi spaziali e conosciamo le loro grandi competenze. Non vediamo l’ora di lavorare di nuovo insieme per supportare la comunità scientifica a beneficio di questa generazione e di quelle che seguiranno“.

“L’obiettivo di ABB è consentire un futuro più sostenibile ed efficiente in termini di risorse e quindi siamo orgogliosi di far parte di questo programma scientifico che contribuirà alla comprensione del cambiamento climatico“, ha affermato Jacques Mulbert, Presidente di ABB Measurement & Analytics. “Con questo lavoro, stiamo dimostrando la nostra capacità di fornire un posizionamento accurato delle nuvole e una misurazione della superficie del mare dallo spazio. Grazie a ciò, possiamo contribuire a una comprensione scientifica più profonda del nostro pianeta con l’obiettivo di preservarne il futuro“.

I due satelliti orbiteranno attorno alla Terra insieme al satellite Copernicus Sentinel-1, la cui configurazione cambierà nel corso della vita di Harmony in orbita. Nelle diverse configurazioni, gli strumenti SAR dei satelliti Harmony riceveranno da Sentinel-1 i segnali radar che rimbalzeranno dalla superficie terrestre. Allo stesso tempo, gli strumenti a infrarossi termici di Harmony forniranno osservazioni complementari della superficie del mare, nonché della posizione e del movimento delle nuvole sopra di essa.

La combinazione di immagini termiche e radar permetterà di esaminare un’ampia gamma di dati, offrendo una visione più approfondita degli scambi termici negli strati superiori dell’oceano, delle cause degli eventi meteorologici estremi e dell’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici. La missione fornirà inoltre nuove informazioni per comprendere meglio come la riduzione dei ghiacciai influisca sull’innalzamento del livello del mare.

