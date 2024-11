Montagna: morto dopo 3 giorni il 14enne precipitato in Trentino

MeteoWeb

Purtroppo non ce l’ha fatta il 14enne precipitato in un canalone sul Monte Bondone, in Trentino. Le condizioni del giovane, originario di Cimone, erano apparse subito molto gravi: è morto dopo tre giorni di agonia all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento. Il giovane era in compagnia del padre e di altri familiari quando, domenica 17 novembre, è caduto per circa 200 metri mentre stava effettuando un’escursione in una zona impervia lungo il pendio che dal Bivacco Primo Larentis scende verso valle. All’arrivo dei soccorritori, il ragazzo era semicosciente e dopo essere stato intubato, era stato elitrasportato in condizioni molto gravi in ospedale. Nella caduta, il giovane aveva riportato fratture in diverse parti del corpo.

Ricoverato in rianimazione, era poi stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma non è servito a salvargli la vita. Il ragazzo era un alunno di una prima classe di un istituto superiore a Trento. I genitori hanno deciso di donare gli organi.

