Morte improvvisa di un 15enne a Montemurlo: tragedia nel Pratese

Un dramma improvviso ha scosso la comunità di Montemurlo, in provincia di Prato, dove un ragazzo di 15 anni è morto improvvisamente nella casa in cui viveva con la famiglia. La tragedia si è consumata oggi, sabato 23 novembre, poco dopo mezzogiorno, nell’abitazione di via Parma.

Secondo quanto riportato, il 15enne si trovava in casa con i genitori quando è stato colpito da un malore improvviso. Non soffriva di patologie note né presentava sintomi particolari che potessero far sospettare un problema di salute.

I genitori, una dottoressa medico legale e un sottufficiale della Guardia di Finanza, si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi. Il 118, attivato con codice rosso per un arresto cardiocircolatorio, ha inviato sul posto un’ambulanza e un elicottero per un’eventuale evacuazione verso l’ospedale, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Il ragazzo è deceduto nella sua abitazione.

L’intera comunità di Montemurlo è sotto shock per l’accaduto. La notizia della morte improvvisa ha suscitato profondo dolore e sgomento, lasciando familiari e amici in una condizione di grande sofferenza.

