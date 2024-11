Panico in volo: motore di un aereo russo in fiamme durante l’atterraggio in Turchia 

MeteoWeb

Più di 90 passeggeri e l’equipaggio sono stati evacuati da un aereo russo dopo che uno dei suoi motori ha preso fuoco durante l’atterraggio in un aeroporto della Turchia meridionale, ha riferito l’agenzia di stampa statale Anadolou. L’aereo passeggeri della Azimuth Airlines stava atterrando all’aeroporto di Antalya, sulla costa mediterranea della Turchia, quando è scoppiato un incendio nel motore sinistro, ha riferito un funzionario dell’aeroporto. “Tutti gli 87 passeggeri ei quattro membri dell’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza”, ha dichiarato il funzionario, Suat Seyitoglu, aggiungendo che l’incendio è stato rapidamente spento e non ci sono stati feriti. L’aereo era arrivato dalla località russa di Sochi, sul Mar Nero.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.