Nato elefante di Sumatra, speranza per una specie in via di estinzione

In Indonesia è nata una femmina di elefante di Sumatra, una sottospecie a rischio critico di estinzione, portando speranza per la sua sopravvivenza. L’annuncio è stato dato dalle autorità locali martedì: la piccola, nata da Ngatini e Robin, pesa 104 kg, è in salute e si nutre attivamente del latte materno. Gli elefanti di Sumatra sono minacciati dall’estinzione, con una popolazione globale stimata tra i 2.400 e i 2.800 esemplari secondo il WWF.

Questa nascita, avvenuta nel sito turistico di Buluh Cina, è la 3ª in poco tempo, poiché a fine 2023 altri due elefanti erano nati nel parco nazionale di Way Kambas. Le autorità indonesiane considerano queste nascite un segnale positivo e hanno ribadito l’importanza della protezione ambientale per preservare la specie. Tuttavia, gli elefanti di Sumatra continuano a essere minacciati dal bracconaggio per l’avorio, dal ridursi del loro habitat a causa della deforestazione, e dai conflitti con l’uomo nelle aree agricole.

L’Indonesia è impegnata nella lotta ai crimini contro la fauna selvatica, ma la protezione degli elefanti richiede ulteriori sforzi per arginare l’azione dei bracconieri e preservare il loro ambiente naturale.

