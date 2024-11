Nevica al Brennero e in vaste zone dell’Alto Adige: problemi sulle strade

MeteoWeb

Con la preannunciata perturbazione è anche arrivata la neve: attualmente sta nevicando al Brennero e in vaste zone dell’Alto Adige. La Centrale viabilità della Provincia di Bolzano segnala neve in carreggiata in autostrada del Brennero tra il confine di stato e Bressanone. In serata, i fiocchi potranno scendere anche a Bolzano e nella valle dell’Adige. La strada della Val Pusteria risulta attualmente bloccata nei pressi del Passo delle Suore. Si segnalano problemi anche a Rio Pusteria e anche sulla strada provinciale 40 tra Vandoies e Issengo. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per incidenti e mezzi bloccati perché sprovvisti dall’attrezzatura invernale.

Gli automobilisti sono invitati a fare attenzione al fondo stradale parzialmente innevato e scivoloso e di guidare con la massima prudenza e solo con l’attrezzatura invernale. Chiusura invernale per Passo Stelvio, Passo Rombo e Passo Stalle.

