La neve torna in Campania: vette imbiancate e aria d’inverno

Un’ondata di aria fredda e instabile proveniente dalla Russia ha riportato l’inverno in Campania, vestendo le montagne della regione con un manto di neve. Dopo un periodo caratterizzato da temperature insolitamente miti per la stagione, i valori termici sono finalmente tornati nella media, regalando un’atmosfera tipicamente invernale. Le immagini provenienti dalle webcam mostrano scenari suggestivi. Il comprensorio del Laceno è stato imbiancato fino a circa 800 metri di altitudine, con fioccate coreografiche che hanno raggiunto il centro abitato di Bagnoli Irpino, regalando uno spettacolo unico. Anche il piano Verteglia, sul Monte Terminio, si presenta innevato, così come il rifugio sul Monte Cervati.

La località di Bocca della Selva, nel Beneventano, ha registrato il maggiore accumulo nevoso di questa ondata, con un manto significativo che avvolge il paesaggio.

Sui Monti Picentini occidentali, inclusi Pizzo San Michele, Monte Mai, Faiostello e Tuppo dell’Uovo, la neve ha raggiunto quote comprese tra i 1000 e i 1100 metri, aggiungendo fascino a questi rilievi. Non sono mancate le sorprese anche a quote più basse: fioccate hanno interessato l’Irpinia orientale, scendendo fino ai 700 metri, mentre episodi di graupel si sono verificati nelle basse quote dell’alta Valle del Sarno e nella Valle dell’Irno, arrivando persino alle porte di Salerno.

Questo ritorno della neve ha riportato una dimensione autentica all’inverno campano, confermando come anche le regioni meridionali possano vivere episodi di freddo e nevicate di grande suggestione. Il paesaggio innevato non solo incanta gli occhi ma rappresenta anche una risorsa per il turismo invernale, offrendo opportunità per attività all’aperto e momenti di pura contemplazione della bellezza naturale.

