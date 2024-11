Storiche nevicate in Corea del Sud: l’area di Seul imbiancata vista dallo spazio

MeteoWeb

Alla fine di novembre 2024, forti nevicate hanno coperto gran parte della Corea del Sud per due giorni consecutivi, ammantando vaste aree del Paese. Nella capitale, Seul, si sono accumulati 16cm di neve, la quantità più alta registrata a novembre dal 1907. Le condizioni meteorologiche avverse hanno portato alla cancellazione di centinaia di voli, alla chiusura di strade in tutto il Paese e ad almeno cinque vittime. Le aree innevate attorno a Seul sono visibili in questa immagine acquisita il 29 novembre da Sentinel-3, uno dei satelliti del programma europeo Copernicus.

La missione Copernicus Sentinel-3 è dotata dell’Ocean Land Colour Instrument (OLCI), che fornisce dati multispettrali in 21 diverse bande spettrali con un intervallo di copertura giornaliero. Le misurazioni spettrali dell’OLCI consentono di estrarre importanti proprietà della neve con una risoluzione spaziale di 300 metri.

