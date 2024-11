Storica nevicata in Arabia Saudita: imbiancato il deserto | FOTO

MeteoWeb

Un evento meteorologico raro e dirompente ha colpito la regione di Al-Jawf in Arabia Saudita, vicino al confine con la Giordania, dove un’inaspettata nevicata, innescata da forti piogge e grandine, ha lasciato a bocca aperta sia la gente del posto che gli esperti. Per la prima volta, le montagne solitamente secche e aride sono state coperte di neve dopo che le tempeste hanno spazzato l’area nei giorni scorsi. Questo drastico cambiamento ha reso il paesaggio della regione appena riconoscibile, con fiumi, valli e corsi d’acqua, solitamente asciutti, che scorrevano di nuovo. Un sottile strato di neve – a tratti ghiacciato – ha ricoperto la sabbia del deserto di Al-Nafūd dove normalmente in questa stagione il clima dovrebbe essere ancora temperato.

Questo maltempo non è stato privo di conseguenze, con ritardi nei viaggi, scarsa visibilità e disagi per la vita quotidiana.

La causa di questo insolito meteo è legata a un sistema di bassa pressione sul Mar Arabico, che ha portato aria ricca di umidità che si è scontrata con il calore estremo del deserto, innescando le tempeste caotiche. La vista della neve nel deserto è diventata virale sui social media.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.