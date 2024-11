Neve sull’Etna, il cielo torna sereno e il vulcano mostra il suo vestito bianco | FOTO

MeteoWeb

Dopo la pioggia intensa che ha colpito Catania e la sua provincia, l’Etna regala uno spettacolo pressoché invernale: la sua cima è tornata a coprirsi di neve, con un manto bianco che ora si estende fino a 2400 metri di altitudine. Oggi, con il cielo limpido, il vulcano si mostra in tutta la sua maestosità, offrendo una vista mozzafiato. Il contrasto tra il bianco della neve e il blu del cielo sereno rende il paesaggio unico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

