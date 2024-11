Neve sul monte Cimone: impianti al lavoro, ma è atteso il ritorno della pioggia

MeteoWeb

Nella notte appena trascorsa, grazie al marcato abbassamento delle temperature, sono stati attivati gli impianti per l’innevamento artificiale sulle piste del comprensorio del Monte Cimone. Questo intervento, reso possibile dalle condizioni climatiche favorevoli, consente di preparare le piste in vista della stagione invernale, anche se il calo termico registrato è destinato a essere temporaneo.

Le temperature minime hanno fatto registrare valori significativi in diverse località dell’area. Sul Monte Cimone si è toccato un minimo di -6,2°C, mentre a Doccia di Fiumalbo la colonnina di mercurio è scesa fino a -4,8°C. Valori simili sono stati rilevati a Passo Croce Arcana e al Lago Scaffaiolo, entrambi con -4,4°C, mentre a Passo del Lupo si sono raggiunti i -4,1°C.

Nonostante queste condizioni invernali, l’andamento meteorologico delle prossime ore prevede un cambiamento. A Passo del Lupo, ad esempio, è possibile che inizialmente si verifichino nevicate nel pomeriggio, ma con l’innalzamento della quota dello zero termico previsto in serata, che potrebbe superare i 2200 metri, la neve lascerà probabilmente spazio alla pioggia.

La situazione evidenzia la rapida variabilità delle condizioni meteorologiche, tipica di questa stagione, che potrebbe influenzare le attività legate alla preparazione delle piste e l’organizzazione turistica nella zona del Cimone.

