La neve sorprende le Alpi: fiocchi a 1300 metri, il Mont Ventoux si risveglia sotto un manto bianco in pieno autunno | FOTO e VIDEO

La neve ha fatto il suo grande ritorno sulle medie altitudini delle Alpi, portando con sé un suggestivo mix di paesaggi autunnali e invernali. Gli scenari di questa mattinata hanno mostrato alberi ancora vestiti di foglie dorate e rosse, ora incorniciati da un sottile manto bianco che segna l’arrivo della stagione fredda.

Le prime nevicate si sono registrate nelle Hautes-Alpes, con fiocchi che hanno iniziato a cadere fin dalle prime ore del mattino. Secondo le previsioni di Météo Express, condivise su X (ex Twitter), “la neve è giunta sulle Alpi martedì mattina, a partire dai 1300 metri di altitudine“. La giornata prevede ulteriori nevicate, con accumuli leggeri che potrebbero aumentare nel corso delle ore, ricoprendo anche il celebre Mont Ventoux.

Le immagini che arrivano dalle località alpine mostrano un panorama che sembra sospeso tra due stagioni: l’autunno, con le sue foglie colorate, e l’inverno, che inizia a fare capolino con i suoi primi fiocchi. È uno spettacolo che i residenti e i turisti aspettavano con impazienza, segno dell’approssimarsi della stagione sciistica.

Per gli appassionati di montagna, l’arrivo della neve a quote relativamente basse è un preludio alle abbondanti nevicate che sono attese nelle prossime settimane. Le condizioni meteorologiche favorevoli stanno preparando il terreno per l’apertura anticipata di alcune stazioni sciistiche, pronte a inaugurare la stagione 2024-2025.

Resta da vedere se questa prima ondata di neve sarà seguita da nuove precipitazioni significative o se si tratterà di un episodio isolato. Tuttavia, per oggi, le Alpi offrono uno spettacolo che mescola la nostalgia dell’autunno con il fascino dei primi segni d’inverno.



