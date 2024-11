Nevica sull’A22 tra Brennero e Vipiteno

MeteoWeb

Nevica sull’Autostrada del Brennero dal confine di Stato alla barriera di Vipiteno: è quanto riporta il servizio viabilità di A22 sottolineando che è in vigore l’obbligo di viaggiare con le dotazioni invernali, cioè con pneumatici antineve montati o avere le catene a bordo. “Per chi non si attiene all’obbligo, valido anche in assenza di neve, sono previste sanzioni comprese tra gli 80 ed i 318 euro con intimazione a non proseguire il viaggio – spiega la società autostradale – Anche in Austria vige l’obbligo di equipaggiamento invernale. Fino al 15 aprile in caso di condizioni invernali le vetture e i camion fino a 3,5 tonnellate possono circolare solamente con pneumatici invernali, oppure con le catene montate su almeno 2 ruote motrici. Per i camion oltre 3,5 tonnellate nello stesso periodo l’obbligo di pneumatici invernali e l’obbligo di avere le catene a bordo vige in qualsiasi condizione meteorologica“.

