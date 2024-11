A New York scatta l’emergenza siccità: più di un mese senza pioggia

MeteoWeb

La prossima estate New York potrebbe affrontare una crisi idrica. L’allarme è stato lanciato dal sindaco Eric Adams, che tramite un comunicato stampa e un post su X ha invitato i cittadini della Grande Mela a risparmiare acqua, riducendo sprechi e consumi non necessari. La richiesta di Adams arriva dopo 36 giorni consecutivi senza piogge: lo scorso ottobre è stato il più secco degli ultimi 150 anni. Di fronte a questa situazione eccezionale, anche i residenti sono stati sollecitati a contribuire al risparmio idrico.

Il dipartimento per la protezione ambientale ha suggerito ai cittadini diverse strategie per fronteggiare l’emergenza, tra cui: segnalare perdite negli idranti, fare docce più brevi, evitare di tirare lo sciacquone quando non necessario e riparare i rubinetti che gocciolano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.