Novembre come luglio a Trieste: con il caldo tutti al mare, anche qualche bagno | FOTO

Un inizio novembre all’insegna del bel tempo e del caldo sull’Italia grazie all’effetto dell’anticiclone che ingloba tutto il Paese. E così novembre sembrava luglio anche a Trieste, dove oggi: favoriti dalla festività, dalla giornata di sole e dalle temperature miti (massima di +20°C), tanti triestini hanno trascorso la giornata al mare affollando il litorale di Barcola. Proprio come in estate, tantissimi sono arrivati in costume e hanno fatto il bagno. Acqua fredda ma non tanto da non potersi bagnare per una breve nuotata. Proprio come in estate, lunghe code di auto, passeggiata affollata e bar presi d’assalto.

Tanta gente anche lungo le spiagge di Grado e Lignano.

Per domani, sabato 2 novembre, le previsioni indicano un’altra giornata con cielo sereno e sole e temperatura mite per cui si potrebbe assistere ad una piacevole replica.

