Nucleare, completata la cupola del reattore della centrale Akkuyu | VIDEO

È stata completata la costruzione del contenimento esterno, uno dei principali sistemi di sicurezza dell’edificio del reattore dell’Unità 1 della centrale nucleare di Akkuyu. Lo ha riferito l’ufficio stampa di Akkuyu Nuclear JSC, un’impresa della società nucleare russa Rosatom. “I costruttori della centrale nucleare di Akkuyu hanno completato l’operazione di getto di calcestruzzo della parte a cupola del contenimento esterno dell’edificio del reattore dell’Unità 1. Sono state coinvolte nel lavoro due gru a torre, sei bracci di getto di calcestruzzo e 34 autobetoniere Il getto di calcestruzzo della cupola di contenimento esterno è stato completato in quattro fasi e ha richiesto 104 giorni”, si legge nel comunicato stampa. Secondo Sergey Butckikh, amministratore delegato di Akkuyu Nuclear JSC, “il completamento del getto di calcestruzzo del contenimento esterno ci darà l’opportunità di iniziare l’installazione di un altro componente importante della sicurezza della centrale nucleare: il sistema di rimozione passiva del calore”.

Secondo Akkuyu Nuclear JSC, il contenimento esterno dell’edificio del reattore è realizzato in cemento armato ed è progettato per resistere ai più forti impatti naturali, tra cui terremoti fino a magnitudo 9 e uragani fino a 60 metri al secondo. “Gli edifici del reattore delle moderne unità di potenza di progettazione russa con reattori VVER-1200 – ha spiegato la società – sono dotati di un sistema di doppi contenuti, interno ed esterno, e garantiscono un elevato livello di sicurezza dell’impianto nucleare. Tutti ‘interno del contenimento esterno c’è un contenimento interno che garantisce la tenuta stagna dell’area di ubicazione dell’impianto del reattore e funge anche da supporto per le condutture e il gruppo polare”.

I dettagli

Akkuyu NPP è la prima centrale nucleare in costruzione in Turchia. Il progetto Akkuyu NPP comprende 4 unità di potenza dotate di reattori VVER di terza generazione, di progettazione russa. La capacità di ciascuna unità di potenza sarà di 1200 MW. La centrale nucleare di Akkuyu è il primo progetto nel settore nucleare mondiale ad essere realizzato secondo il modello Build-Own-Operate.

