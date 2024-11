Nucleare in Italia, una newco per mini-centrali: “c’è un pour parler”

MeteoWeb

“In questo momento c’è un pour parler, confermo che sono parte di questi confronti che sono stati essenzialmente di carattere bilaterale. Per arrivare a un soggetto che, secondo il ragionamento che si è fatto nel dibattito a due, dovrebbe avere un ruolo industriale importante sul sistema, bisogna chiaramente trovarsi tutti”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, in conferenza stampa all’Evento ministeriale inaugurale del Gruppo Mondiale per l’ Energia da Fusione, rispondendo chi chiedeva conferma sul coinvolgimento di Enel, Leonardo e Ansaldo in una newco a sostegno pubblico per il rilancio del nucleare in Italia.

“In questo momento non confermo nulla. Che si parli lo confermo, che ci sia un punto di convergenza con soggetti che possono partecipare, no – ha risposto il ministro -. Se e quando raggiungiamo una conclusione a quel punto tireremo la somma su quali soggetti fare”.

