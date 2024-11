Il nucleare in Italia, il progetto con la NEWCO: nuovi reattori entro i prossimi 10 anni

MeteoWeb

L’Italia sta pianificando un ritorno all’energia nucleare con la creazione di una nuova società mista (NEWCO) che coinvolgerà Enel, Ansaldo e Leonardo. Il progetto mira a sviluppare piccoli reattori modulari (SMR) per una transizione energetica più sostenibile, sfruttando tecnologie avanzate per ridurre i costi e i rischi legati alle centrali nucleari tradizionali. Il piano prevede la costruzione di reattori nucleari entro i prossimi 10 anni, con un investimento iniziale significativo, ma anche vantaggi in termini di produzione di energia a basse emissioni. La nuova compagnia avrà l’obiettivo di favorire la ricerca e lo sviluppo in ambito nucleare, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Italia. Il progetto, però, è ancora nelle fasi iniziali e si dovrà fare i conti con le sfide normative e di accettazione sociale. E’ quanto riporta ‘Il Sole 24 Ore’.

