Nucleare, le indiscrezioni: Teheran riprenderà i colloqui con Regno Unito e Ue

L’Iran riprenderà i colloqui sul nucleare. E’ quanto riportato dall’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, che cita diverse fonti diplomatiche iraniane secondo cui venerdì prossimo, 29 novembre, si terranno a Ginevra dei colloqui fra Teheran ed i rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania e Unione europea. Secondo le fonti, a guidare i negoziati sarà il viceministro degli Esteri iraniano per gli Affari politici, Majid Takht Ravanchi, che in precedenza ha ricoperto la carica di ambasciatore dell’Iran presso le Nazioni Unite e ha fatto parte del team negoziale iraniano per l’Iran.

“accordo nucleare. Al momento non vi è alcuna conferma ufficiale da parte europea. In precedenza l’agenzia di stampa statale iraniana “Isna”, citando il portavoce dell’Unione europea per gli Affari esteri, Peter Stano, aveva riferito che l’Ue è in contatto con Teheran in merito alla prospettiva di riprendere i colloqui, tuttavia non c’è alcuna fonte indipendente che confermi la dichiarazione di Stano. Lo scorso 21 novembre il Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha approvato una risoluzione contro l’Iran per la sua presunta mancata cooperazione alle ispezioni internazionali, affermando di non essere convinto che il programma nucleare iraniano sia pacifico.

