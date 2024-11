Sviluppato nuovo metodo per mappare l’attività genica del cervello

MeteoWeb

I ricercatori di FutureNeuro, del Research Ireland Centre for Translational Brain Science e della RCSI University of Medicine and Health Sciences, in collaborazione con partner internazionali, hanno sviluppato un metodo innovativo per mappare l’attività genica nel cervello umano vivente. Pubblicato su JCI Insight, il nuovo approccio potrebbe rivoluzionare la comprensione e il trattamento di condizioni neurologiche come l’epilessia. Fino ad ora, studiare l’attività genica cerebrale senza l’uso di campioni invasivi è stato una grande sfida.

Il team ha utilizzato elettrodi impiantati nel cervello di pazienti con epilessia, raccogliendo tracce molecolari di RNA e DNA e collegandole alle registrazioni elettriche dell’attività cerebrale. Questa tecnica consente di ottenere una “istantanea” dell’attività genica in tempo reale, senza interventi invasivi. I dati raccolti permettono di comprendere meglio come specifiche aree del cervello siano coinvolte nelle crisi epilettiche, migliorando potenzialmente l’accuratezza degli interventi chirurgici per l’epilessia. Circa un terzo dei pazienti con epilessia non riesce a controllare le crisi con i farmaci, e per loro l’intervento chirurgico è spesso necessario. La mappatura precisa delle aree cerebrali responsabili delle crisi è cruciale per il successo dell’operazione. Inoltre, la metodologia potrebbe essere applicata anche alla ricerca su altre malattie neurologiche, come Alzheimer, Parkinson e schizofrenia, aprendo nuove opportunità per la diagnosi e il trattamento.

