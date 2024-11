Nuovo Piano Neve a Torino: più attenzione a piste ciclabili e al centro

MeteoWeb

Più attenzione nei servizi, con particolare riferimento al centro cittadino, al quale verrà dedicato uno spandisale supplementare, e alle piste ciclabili, con 10 spandisale, uno per ogni ex circoscrizione. È una delle novità del Piano Neve approvato oggi dalla Giunta comunale di Torino, che modifica anche l’organizzazione operativa, per garantire contestualmente all’insalamento della grande viabilità, anche quello della media viabilità, nella quale vengono inseriti anche i controviali di accesso ai pronto soccorso. Con il nuovo ‘Piano dei servizi di viabilità invernale 2024-2025’ è stata approvato anche il relativo impegno di spesa, che quest’anno sarà di 4,4 milioni.

Come sempre, il piano operativo prevede quattro livelli di intervento a seconda della quantità di neve: verde (0-5cm), giallo (6-10cm), arancione (11-20cm), rosso (oltre 20cm). In relazione a questo, variano la quantità di mezzi impiegati e le modalità d’intervento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.