Nuovo vaccino per il cancro al seno: risultati promettenti per la prevenzione delle recidive

Un nuovo vaccino neoantigenico a DNA ha mostrato risultati promettenti nella protezione contro il cancro al seno e le sue recidive, rappresentando una possibile alternativa per i pazienti affetti da questa forma oncologica. Lo studio, condotto da scienziati della Washington University School of Medicine di St. Louis, è stato pubblicato sulla rivista Genome Medicine. Il team di ricerca, guidato da William E. Gillanders, Obi Griffith e Malachi Griffith, ha presentato i risultati di una sperimentazione clinica di fase I, realizzata presso il Siteman Cancer Center.

L’esperimento ha coinvolto 18 pazienti con tumore al seno non metastatico, che hanno ricevuto i trattamenti standard associati a tre dosi di un vaccino personalizzato. Questo vaccino è stato progettato per individuare e contrastare le mutazioni specifiche del tumore, mirandole in modo mirato. I risultati sono stati sorprendenti: “14 individui hanno mostrato risposte immunitarie al vaccino, e 16 sono rimasti liberi dal cancro“, spiegano gli autori dello studio.

Anche se la sperimentazione ha avuto l’obiettivo di valutare la sicurezza del trattamento, senza includere un gruppo di controllo per determinare l’efficacia, i ricercatori hanno confrontato i dati storici relativi ai pazienti con tumori simili. In questa popolazione, il tasso di recidiva si aggirava attorno al 50%.

“I risultati sono migliori di quanto ci aspettassimo – commenta William E. Gillanders – e indicano che il vaccino è ben tollerato e stimola efficacemente il sistema immunitario. Ovviamente, sarà necessario condurre ulteriori approfondimenti, ma per ora i dati preliminari sono molto incoraggianti.”

Il passo successivo per il team di ricerca sarà quello di continuare a monitorare gli effetti a lungo termine di questo vaccino e a testarne l’efficacia in studi clinici più ampi.

