Oggetto luminoso attraversa il cielo dell’Iran: misterioso avvistamento | VIDEO

Nella notte, diverse aree dell’Iran sono state teatro di un avvistamento insolito: un oggetto luminoso ha attraversato il cielo, lasciando perplessi residenti e spettatori. Il fenomeno, ripreso in vari video ora condivisi sui social media, mostra una luce intensa e ben definita che si muove rapidamente, tracciando una scia luminosa visibile anche a occhio nudo.

I video evidenziano l’oggetto luminoso mentre attraversa il cielo notturno. La luminosità è nettamente superiore a quella delle stelle circostanti, suggerendo un’intensa emissione di luce. Il fenomeno si è concluso rapidamente, lasciando dietro di sé una scia luminosa persistente per qualche istante.

Non ci sono ancora spiegazioni ufficiali sull’origine del fenomeno, e il mistero rimane al centro delle discussioni online. Al momento, le autorità locali non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.







