Ognissanti, Buona Festa di Tutti i Santi: IMMAGINI e FRASI originali per il Buongiorno

Buongiorno! Oggi è Ognissanti, la Festa di Tutti i Santi! È una festa cristiana che celebra insieme la gloria e l’onore di tutti i santi, comprendendo anche quelli non canonizzati. La festa di Ognissanti si celebrava fin dal quarto secolo, in coincidenza con il capodanno celtico. Papa Bonifacio IV la spostò al 13 maggio quando nel 610 dedicò il Pantheon e Maria e a tutti i martiri. Papa Gregorio IV nell’835 la riportò all’1 novembre. Infine papa Sisto IV nel 1475 ne estese l’obbligo a tutta la cristianità.

Buongiorno! Oggi è Ognissanti, auguri per la Festa di Tutti i Santi: IMMAGINI e FRASI

Per l’occasione, per augurare il Buongiorno a Ognissanti, e per fare auguri per la Festa di Tutti i Santi, proponiamo tante immagini (gallery in alto) e frasi (di seguito) da inviare in questo 1° novembre:

Buongiorno e buona Festa di Tutti i Santi! Che oggi ci porti pace e serenità.

Che questo giorno ci ricordi l’importanza della bontà e della luce! Buongiorno e buon Ognissanti!

Buongiorno a tutti! Oggi celebriamo le anime dei Santi e auguro a te una giornata piena di gioia e speranza.

In questo giorno speciale, possa ogni santo vegliare su di noi. Buongiorno e buon Ognissanti!

Buon giorno di Ognissanti! Che la giornata sia piena di luce e di pensieri positivi.

Che l’esempio dei Santi ci ispiri a vivere con amore e gratitudine. Buongiorno e buon Ognissanti!

Buongiorno! Che questa Festa di Tutti i Santi ti porti un cuore colmo di pace e di fede.

Auguro un sereno e luminoso giorno di Ognissanti a te e a chi ami. Buongiorno!

Che l’amore dei Santi illumini il tuo cammino oggi e sempre. Buon giorno di Ognissanti!

Buongiorno di cuore e buona Festa di Tutti i Santi! Che sia un giorno di speranza e di riflessione.

Un buongiorno speciale in questa giornata di luce e preghiera. Buon Ognissanti!

Ti auguro un giorno pieno di gioia e ispirazione, come l’esempio dei Santi. Buongiorno e buona festa!

Buon giorno di Ognissanti! Che l’energia positiva di oggi ti accompagni sempre.

Buongiorno e buona Festa di Tutti i Santi! Che sia un giorno di pace e di bellezza.

Che oggi tu possa trovare pace nei piccoli gesti e nella fede. Buon giorno di Ognissanti!

Ti auguro una giornata serena e benedetta. Buongiorno e buon Ognissanti!

Buongiorno! Che la festa di Ognissanti ti porti un cuore colmo di gratitudine e amore.

“Buon Ognissanti! Oggi celebriamo chi ha vissuto con fede e amore: possa ispirare anche noi.”

Buongiorno! Che la luce dei Santi illumini il tuo cuore oggi e ogni giorno.

Che questa giornata speciale ti porti pace interiore e fiducia. Buon giorno di Ognissanti!

