Ok dall’Eurocamera a 4 milioni per le alluvioni in Valle d’Aosta

Via libera dall’Europarlamento riunito in plenaria a Strasburgo a 3,96 milioni di euro di aiuti alla Valle d’Aosta per fare fronte alle conseguenze delle alluvioni di giugno. Gli aiuti, approvati dagli eurodeputati con 660 voti favorevoli, 11 contrari e 4 astensioni, fanno parte di un pacchetto più ampio da 116 milioni dal Fondo di solidarietà Ue (Fsue), destinato per la restante parte (112,07 milioni) alla Germania per le inondazioni che hanno colpito la parte meridionale del Paese a maggio. In una nota, l’Eurocamera ricorda che l’assistenza del Fondo di solidarietà coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero, compresa la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e lo svolgimento di operazioni di bonifica.

