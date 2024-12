Operato il 25enne colpito dalla caduta di un albero, rimane in gravi condizioni

MeteoWeb

Il giovane 25enne di Eboli che nel pomeriggio di ieri è stato colpito dalla caduta di un albero nel campus universitario di Fisciano (Salerno) è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. L’operazione, eseguita da un’equipe di esperti neurochirurghi, è riuscita, ma la prognosi resta riservata e le sue condizioni sono ancora considerate gravi. Il giovane ha subito un grave trauma cranico a causa del peso dei rami che lo hanno travolto, una lesione alla colonna vertebrale e uno pneumotorace. Attualmente, il 25enne è ricoverato in rianimazione e viene monitorato costantemente dai medici.

Le condizioni degli altri due feriti, un ragazzo di 20 anni e un altro di 25 anni, sono meno gravi. I due hanno riportato fratture, tra cui una lesione importante al bacino, ma non sono in pericolo di vita. Entrambi sono stati ricoverati nel reparto di Ortopedia.

Il personale sanitario dell’ospedale “Ruggi” di Salerno ha prontamente risposto all’emergenza. Già al loro arrivo in via San Leonardo, infatti, erano presenti tre rianimatori, che, sotto la guida del primario Renato Gammaldi, hanno gestito l’emergenza, prendendo in carico ciascun paziente con attenzione e professionalità.

Il giovane ferito gravemente resta sotto stretto controllo, mentre gli altri due sono seguiti con la dovuta attenzione. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione, ma la tempestività dell’intervento ha dato respiro alle famiglie dei feriti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.