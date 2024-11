Vento fa cadere un albero all’Università di Salerno: 5 feriti

MeteoWeb

Il forte vento ha rischiato di provocare una tragedia all’Università degli studi di Salerno, a Fisciano. Sotto le forti raffiche, un albero di grandi dimensioni si è spezzato, cadendo al suolo. Cinque persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni gravi a causa di fratture a bacino e cranio. Immediatamente si sono recate sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco della centrale e del distaccamento di Mercato San Severino, oltre ad un’autogru. I caschi rossi hanno dovuto tagliare alcuni rami per consentire al personale del 118 di prestare le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri. L’area è stata posta sotto sequestro.

Tre feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Ruggi mentre altri due sono stati medicati sul posto. A causa del forte vento, un pino alto 15 metri si è sradicato, rovinando su tre persone di 20 e 25 anni provocando lesioni multiple. Rimasti incastrati sotto l’albero, sono stati liberati da Vigili del Fuoco, Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e dalla Polizia di Stato. Il ferito di 25 anni di Eboli è ricoverato in terapia intensiva. Meno gravi le condizioni di un 20enne di Altavilla Silentina e di un 25enne originario di Somma Vesuviana.

