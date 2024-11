Padre e figlia precipitano con il parapendio: morto l’uomo

MeteoWeb

È morta una delle due persone che erano rimaste ferite nell’incidente con il parapendio avvenuto nella tarda mattinata a Milazzo, nel Messinese. A precipitare erano stati padre e figlia, finiti in un costone sulla riviera di ponente. Entrambi erano stati subito soccorsi e trasportati in ospedale, lui a Milazzo e lei al Policlinico di Messina. Purtroppo l’uomo, 57 anni, di Bolzano, non ce l’ha fatta: è deceduto per arresto cardiaco. La figlia ha 30 anni. L’incidente si è verificato poco dopo le 14; i due, forse a causa del forte vento, si sono schiantati su un’impalcatura di una ex discoteca.

