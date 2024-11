Precipitano con il parapendio a Milazzo: padre e figlia feriti

MeteoWeb

Grave incidente a Milazzo, nel Messinese. Due persone, padre e figlia, sono rimaste ferite dopo essere precipitate durante un volo con il parapendio su un costone lungo la riviera di ponente. All’origine dell’incidente potrebbero esserci le forti raffiche di vento, che potrebbero aver reso il mezzo impossibile da governare. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che, dopo aver assicurato i feriti sulle barelle, li ha trasportati in un luogo sicuro e affidati al personale del 118, arrivato con due ambulanze per le prime cure. Ad avere la peggio è stata la figlia, trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina. Il padre, anche lui ferito, è stato condotto nel nosocomio di Milazzo. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

