Pakistan, presentato l’inventario dei ghiacciai alla COP29

Alla COP29, la Conferenza delle Parti sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, che si svolgerà a Baku, Azerbaijan, dall’11 al 22 novembre, verrà presentato l’inventario dei 13.032 ghiacciai del Pakistan. L’annuncio è stato fatto dalla coordinatrice del Primo Ministro per i cambiamenti climatici, Romina Khurshid Alamha, durante una conferenza stampa svoltasi il 7 novembre a Islamabad presso il Ministero del Cambiamento Climatico e del Coordinamento Ambientale.

Questo importante volume è stato consegnato alle autorità federali dall’ambasciatrice d’Italia in Pakistan, Marilina Armellin, e rappresenta un risultato della collaborazione tra università italiane e pakistane. Circa 400 giovani di entrambi i paesi sono stati coinvolti nell’Ambito del progetto Ghiacciai e Studenti.

I dati forniti sono cruciali per migliorare la governance ambientale e costituiscono una base fondamentale per la gestione sostenibile di una risorsa preziosa come l’acqua. Quest’ultima è al centro di un nuovo progetto di cooperazione allo sviluppo recentemente avviato in Pakistan, “Acqua per lo Sviluppo“, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, eseguito da UNPD e realizzato da EvK2-CNR.

Armellin e Khurshid hanno entrambi sottolineato l’importanza del partenariato tra Italia e Pakistan, evidenziando come questo possa promuovere la prosperità e la protezione del patrimonio naturale, specialmente a beneficio dei giovani, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

