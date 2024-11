Palermo, paura nella riserva di Capo Gallo: masso precipita dal costone roccioso

MeteoWeb

Un masso di circa 600kg si è staccato questa mattina dal costone roccioso di Capo Gallo nella zona del faro, nella riserva naturale in provincia di Palermo. Alcune persone che transitavano nella zona hanno lanciato l’allarme e chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il masso è stato visto rotolare fino in mare. In zona non ci sono abitazioni. Ma l’episodio ha causato tanta paura nelle molte persone che, approfittando del bel tempo, stavano correndo o facendo una passeggiata nella zona e che dunque hanno assistito alla scena. Tanta paura ma non si segnalano feriti.

Si sta eseguendo una verifica con i tecnici del Comune per stabilire se vi siano altri massi pericolanti. La zona probabilmente sarà interdetta per continuare a monitorare il costone roccioso.

