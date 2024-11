Passeggero sviene sull’aereo: intervento decisivo del calciatore Bruno Fernandes

MeteoWeb

Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United e della nazionale portoghese, è stato protagonista di un gesto di grande umiltà e generosità durante un recente volo: un uomo è svenuto e l’intervento del calciatore è stato decisivo. Susanna Lawson, che era a bordo, ha raccontato l’episodio: “Bruno è andato in bagno nella parte posteriore dell’aereo durante il volo. All’improvviso, abbiamo sentito un grido di aiuto, così ci siamo voltati, dato che eravamo anche noi verso il fondo dell’aereo”. Lawson ha descritto come l’equipaggio si sia precipitato a dare assistenza e Fernandes abbia aiutato l’uomo a sedersi su un sedile vuoto, restando accanto a lui per diversi minuti. “E’ rimasto lì forse dai 5 ai 10 minuti e poi è tornato al suo posto”, ha detto uno degli assistenti di volo. Fernandes ha anche accettato di fotografarsi in un selfie, dimostrandosi cortese e disponibile nonostante la situazione.

