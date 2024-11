Roma, paura a Ostia e Fiumicino: aereo cinese di Hainan Airlines a fuoco dopo il decollo, esplosioni e boati

MeteoWeb

Grande paura nei cieli di Roma questa mattina, per un incidente occorso ad un volo della compagnia cinese Hainan Airlines. Il volo, un Boeing 787-9 Dreamliner appena decollato dall’Aeroporto di Fiumicino e diretto a Shenzhen in Cina, ha preso fuoco in fase di decollo: tutta l’area di Ostia e Fiumicino è stata scossa da boati ed esplosioni provenienti dal velivolo. Il pilota, fortunatamente, è riuscito a condurre l’aereo di nuovo in pista dopo un lungo stallo in quota, e ha effettuato un atterraggio d’emergenza.

Come da procedura, dopo aver inanellato vari giri sul mare per scaricare parte del carburante, l’aereo è quindi atterrato alle 11.06 al Leonardo da Vinci dove nel frattempo erano scattate le misure adeguate a livello di emergenza verde. L’atterraggio è quindi avvenuto in sicurezza. Tutti salvi a bordo. Il Boeing verrà ora sottoposto a verifiche tecniche.

