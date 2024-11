La patologia degenerativa del rachide lombare: temi, aspetti diagnostici e terapeutici

MeteoWeb

Sabato 23 novembre 2024 dalle ore 8,30 alle ore 17,30, presso l’Aula Magna dell’ospedale Cto di Torino (via Zuretti 29), si terrà l’evento “La patologia degenerativa del rachide lombare”, presieduto dal dottor Giosué Gargiulo con responsabile scientifico il dottor Massimo Girardo. Organizzata in collaborazione con la Società Italiana di Chirurgia vertebrale, con il gruppo Italiano Scoliosi e con la Società Ortopedici TraumatologiOspedalieri del Piemonte, sarà una giornata dedicata alla chirurgia vertebrale. In particolare alla patologia degenerativa lombare, di frequente riscontro nelle attività ambulatoriali e di pronto soccorso nelle sue varie espressioni cliniche: ernia del disco, discopatia degenerativa, spondilolistesi degenerativa e scoliosi degenerativa. L’incontro avrà un indirizzo divulgativo per puntualizzare gli aspetti diagnostici e terapeutici più attuali, avvalendosi della collaborazione di chirurghi ortopedici e neurochirurghi (il professor Diego Garbossa), che operano in Piemonte e Valle d’Aosta.

