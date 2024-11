Perù, svelato un fossile di coccodrillo di 12 milioni di anni fa, chiave per capire l’evoluzione della specie

MeteoWeb

I paleontologi hanno svelato il fossile di un giovane coccodrillo marino risalente a 10-12 milioni di anni fa, scoperto in un deserto del Perù. Il fossile di gaviale, o coccodrillo che mangia pesce, lungo circa tre metri, è stato scoperto alla fine del 2023 in perfette condizioni nel deserto di Ocucaje in Perù, circa 350 chilometri a sud della capitale Lima. “È la prima volta che troviamo un esemplare giovane di questa specie, vale a dire che non aveva ancora raggiunto le sue dimensioni massime. È morto prima“, ha detto il paleontologo Mario Gamarra in una conferenza stampa. Il cranio e le mascelle di questi esemplari erano diversi da quelli dei coccodrilli e degli alligatori odierni, secondo Gamarra, che ha diretto la ricostruzione del fossile. “Avevano un muso allungato e la loro dieta era interamente piscivora, si nutrivano di pesce”, ha detto Gamarra. “Il parente più prossimo di questo coccodrillo sarebbe il gaviale indiano“, ha aggiunto.

La scoperta è stata fatta congiuntamente dall’Istituto geologico, minerario e metallurgico del Perù e dalla scuola La Union.

Il deserto di Ocucaje, in Perù, è ricco di fossili, come balene nane a quattro zampe, delfini, squali e altre specie del periodo Miocene, tra 5 e 23 milioni di anni fa, che sono state scoperte in precedenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.