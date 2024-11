Petrolio, la previsione di Goldman Sachs sui prezzi del Brent

MeteoWeb

Goldman Sachs prevede che i prezzi del Brent quest’anno si aggireranno in media intorno agli 80 dollari al barile, nonostante un deficit del 2024 e l’incertezza geopolitica, citando un surplus previsto di 0,4 mb/g l’anno prossimo. “Il nostro scenario di base è che il Brent rimane in un intervallo di 70-85 $, con un’elevata capacità inutilizzata che limita il rialzo dei prezzi e l’elasticità dei prezzi dell’OPEC e dell’offerta di scisto che limita il ribasso dei prezzi, tuttavia, i rischi di rottura stanno crescendo”, ha affermato Goldman Sachs. I prezzi del petrolio oggi sono aumentati, con i futures del Brent che hanno raggiunto i 74,37 dollari, dopo che la Russia ha annunciato di aver lanciato un missile balistico contro l’Ucraina e ha avvertito di un potenziale conflitto in espansione, sollevando preoccupazioni. per il restringimento delle forniture di greggio.

La banca vede rischi al rialzo per i prezzi del Brent nel breve termine, con prezzi potenzialmente in aumento fino a metà degli 80 dollari nella prima metà del 2025, se l’offerta iraniana diminuisce di un milione di barili al giorno a causa di un’ applicazione più rigorosa delle sanzioni.

I rischi di prezzo a medio termine

Secondo Goldman, i rischi di prezzo a medio termine tendono al ribasso, data l’elevata capacità inutilizzata: “sebbene vi sia ampia capacità inutilizzata nella produzione di petrolio, prevediamo che la raffinazione resterà piuttosto limitata e che i margini di benzina e gasolio si riprenderanno ulteriormente”. La banca d’investimento prevede ancora il Brent in media a 76 d/b nel 2025, ma ha abbassato le sue previsioni per il 2026 a 71 d/b con un surplus di 0,9 mb/g. Goldman prevede che la domanda di petrolio continuerà a crescere per un altro decennio, guidata dalla crescente domanda totale di Energia insieme alla crescita del PIL e dalle sfide nel corso della decarbonizzazione dei viaggi aerei e dei prodotti petrolchimici.

