‘Affari’ Russia-Serbia: infrastrutture congiunte per il trasporto di petrolio 

Russia e Serbia hanno concordato di realizzare delle infrastrutture congiunte per il trasporto di petrolio nel territorio della Serbia. Lo ha dichiarato il ministro russo dello Sviluppo economico, Maxim Reshetnikov, dopo aver firmato il memorandum congiunto di cooperazione tra le compagnie petrolifere e del gas dei due Paesi. “È stato stipulato l’accordo di cooperazione tra le principali compagnie petrolifere e del gas di Russia e Serbia, che diventerà la base per creare e gestire infrastrutture per il trasporto di petrolio in Serbia”, ha spiegato il ministro. “La Russia è pronta ad aiutare la Serbia nella costruzione di un oleodotto attraverso l’Ungheria fino all’oleodotto Druzhba”, ha detto il vicepresidente dell’operatore dell’oleodotto russo, Vladimir Kalanda.

