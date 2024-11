Piaggio dice addio alla produzione dell’Ape in Italia: i motivi dalle normative ambientali e di sicurezza

MeteoWeb

La Piaggio dice addio alla produzione dell’Ape in Italia entro la fine dell’anno. Il tre ruote, progettato nel 1948, dal 2025 sarà realizzato solo in India, per il mercato indiano, e alla base della decisione di chiudere le serrande ci sarebbero le normative ambientali e di sicurezza. Troppo costoso adeguare il veicolo agli standard richiesti, considerando il volume dei pezzi prodotti; quindi si è deciso di convertire le linee di produzione dello stabilimento di Pontedera per realizzare altri modelli più richiesti dal mercato. Secondo quanto riportano alcuni quotidiani locali l’azienda avrebbe comunicato la novità ai delegati della rappresentanza sindacale.

