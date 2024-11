COP29: Pichetto annuncia l’abbandono del carbone in Sardegna entro il 2028

MeteoWeb

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha confermato l’intenzione del governo italiano di abbandonare il carbone come fonte di energia entro il 2025, sebbene con alcune considerazioni da valutare. Durante il suo saluto al side event del WWF al padiglione italiano alla COP29 in corso a Baku, Azerbaigian, Pichetto ha dichiarato: “Siamo determinati ad abbandonare il carbone entro il 2025. Sulla data precisa stiamo decidendo, tenendo conto di fattori come l’occupazione. Purtroppo, in Sardegna l’abbandono del carbone non potrà avvenire nella stessa data, ma puntiamo a farlo entro il 2028“.

Il ministro ha poi proseguito illustrando la situazione energetica attuale in Italia, evidenziando la necessità di proseguire sulla strada delle energie rinnovabili: “In Italia – continua Pichetto – due terzi della nostra energia elettrica provengono ancora da combustibili fossili mentre un terzo proviene dalle rinnovabili“.

Queste dichiarazioni sottolineano l’impegno dell’Italia nella transizione energetica, anche se la situazione sarda richiede un approccio graduale per gestire le implicazioni occupazionali legate alla chiusura delle centrali a carbone.

