Forti piogge in Israele: inondazioni e disagi ad Haifa | VIDEO

Dalla giornata di ieri, lunedì 18 novembre, forti piogge hanno colpito la zona di Haifa, nel nord di Israele, determinando inondazioni nella città. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, le strade si sono riempite di grandi quantità d’acqua, che hanno provocato grandi disagi al traffico. Molte auto sono rimaste bloccate a causa degli alti livelli dell’acqua. L’acqua ha invaso anche l’interno di alcune case. Nonostante la situazione difficile, nelle immagini diffuse sui social si possono vedere anche alcuni ragazzi giocare nell’acqua accumulata nelle strade, che le ha trasformate in enormi piscine. Le piogge e i disagi continuano ancora oggi in città.

