La plastica invade il pianeta: solo il 9% viene riciclato

Ogni anno solo il 9% delle oltre 500 milioni di tonnellate di plastica prodotte globalmente viene realmente riciclato: il resto finisce in ogni angolo del pianeta, dalla cima dell’Everest alla Fossa delle Marianne, e persino nel corpo umano. Un team di ricerca dell’Università di Stoccolma, in un articolo pubblicato su One Earth, sottolinea come l’inquinamento da plastica stia alterando l’intero pianeta e influenzi problemi globali cruciali come il cambiamento climatico e l’acidificazione degli oceani.

Gli autori dello studio hanno effettuato una revisione della letteratura scientifica attualmente disponibile sugli impatti della plastica e hanno esaminato i dati sulla sua produzione. Nel 2022, in tutto il mondo sono state prodotte almeno 506 milioni di tonnellate di plastica, per un totale di oltre 11mila milioni di tonnellate prodotte a partire dal 1950.

La coordinatrice dello studio, Patricia Villarrubia-Gómez, ha sottolineato che la plastica è una combinazione di migliaia di sostanze chimiche, molte delle quali tossiche per l’ecosistema e la salute umana. È urgente, secondo gli autori, smettere di considerare la plastica come un semplice problema di rifiuti e adottare una visione che abbracci l’intero ciclo di vita del materiale, dall’estrazione delle risorse fino agli effetti su scala planetaria.

