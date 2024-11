Ponte Stretto, Morelli: “già al lavoro sul dossier, obiettivo lavori nel 2025”

MeteoWeb

“Stiamo già lavorando sul dossier Ponte sullo Stretto per rispettare i tempi del cronoprogramma e dare al Paese l’opera più straordinaria del secolo“. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, a poche ore dall’approvazione del parere della Commissione tecnica di valutazione dell’impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente. “L’obiettivo del Governo – spiega – sarà raggiunto grazie alla collaborazione fattiva di tutti gli enti preposti e sarà la dimostrazione delle capacità ingegneristiche, industriali e realizzative del Paese, un’eccellenza italiana”.

Il sottosegretario ricorda che “si stanno già fissando i primi incontri tra il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e i tecnici della Società Stretto di Messina per accelerare i tempi e contestualmente avviare una approfondita valutazione delle proposte progettuali e finanziarie. L’obiettivo – aggiunge – è quello di approvare il progetto definitivo il prima possibile, permettendo così l’avvio dei lavori nel 2025, in coerenza con l’impegno preso con gli elettori dal Ministro alle Infrastrutture Salvini e dal Governo”, conclude Morelli.

