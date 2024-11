Ponte sullo Stretto, i turisti potranno salire a guardare il panorama: il progetto è già approvato | RENDERING

MeteoWeb

Una novità importantissima è stata appena illustrata nel dettaglio a Messina, nel corso della Commissione Ponte sullo Stretto che si tiene a Palazzo Zanca, nell’ambito dei lavori del Consiglio Comunale: la possibilità che l’opera diventi turistica, nel vero senso della parola. Come? Attraverso il progetto dei trasversi, che permetterà a chiunque – cittadini, turisti o semplici curiosi – di salire lungo il pilone e osservare il paesaggio dello Stretto da vari punti panoramici.

Questa novità è stata di recente inserita nell’ultimo aggiornamento del progetto definitivo del Ponte. A parlarne, in Commissione a Messina, l’Ingegnere Vincenzo Franza e l’Ingegnere Giuseppe Palamara, ideatori del progetto con l’assistenza dell’Architetto Maurizio Nasisi. I primi due, attraverso una serie di slide, hanno illustrato passo passo l’infrastruttura. Così il Ponte non sarà solo un’opera di sviluppo economico e commerciale, ma un vero e proprio monumento da fotografare, così come noi italiani facciamo quando visitiamo i Ponti all’estero.

Di seguito tutte le slide presentate in Commissione a Messina.

