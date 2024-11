Ponte sullo Stretto, Salvini mette a tacere gli allarmisti: la certezza in caso di terremoto  

MeteoWeb

“Qualora si ripetesse a Messina un terremoto disastroso i tecnici spiegano che l’unica cosa che rimarrebbe in piedi è il ponte”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a 24 Mattino su Radio 24. Per cui è un “allarme infondato” quello del rischio sismico sul ponte, ha sottolineato Salvini, spiegando che al progetto del Ponte stanno lavorando non solo professionisti italiani ma da tutto il mondo.

Subito dopo è arrivata un’altra reazione: “la commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’ambiente ha rilasciato il parere favorevole sul Ponte sullo Stretto. Una bellissima notizia che stavamo aspettando. Ora andiamo avanti per la realizzazione di una grande opera di ingegneria che porterà sviluppo, crescita e lavoro anche per la nostra Calabria. Abbiamo sempre creduto nell’importanza del Ponte sullo Stretto e continueremo a farlo nel solo interesse dei nostri territori. Avanti tutta”. Lo dichiara il deputato calabrese della Lega, Simona Loizzo.

