Maltempo Portogallo, spettacolare tromba marina tocca terra a Madeira | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Per alcuni minuti, questa mattina, una tromba marina formatasi nel mare della regione di Ponta do Sol, sull’isola portoghese di Madeira, ha attirato molta attenzione. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano il vortice avanzare rapidamente verso la costa, lasciando una scia nell’acqua lungo la sua traiettoria. Dal momento che la tromba marina ha toccato terra, si può parlare ufficialmente di tornado. A DIÁRIO, il meteorologo Victor Prior spiega la situazione: “si tratta di un fenomeno molto localizzato e nei nostri registri non è rilevato”, aggiungendo che la situazione meteorologica nell’arcipelago di Madeira “è caratterizzata da una grande instabilità e dalla formazione di cumulonembi. Queste trombe marine, in genere, si associano ai cumulonembi, che si formano molto localizzati”.

Il meteorologo chiarisce che questo tipo di fenomeni non è comune nell’area, ma che situazioni simili si sono verificate in passato. “Possono verificarsi nelle zone di depressione“, sottolinea. Si tratta di “aria ascendente in rotazione e quando sale, il vapore acqueo si condensa e rende visibile questa tromba marina”, conclude il meteorologo, spiegando che dalle immagini analizzate “non risulta che abbia avuto grande violenza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.